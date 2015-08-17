Реальный автор:

Представленный здесь код основан на индикаторе bb.mq5 от MetaQuotes Software Corp. (индикатор Bollinger Bands ®). Добавлен простой код для формирования звуковых и email-оповещений.

Приложенные файлы представляют собой улучшенную версию опубликованного ранее индикатора.

Когда текущая цена закрытия пробивает внешнюю границу одной из полос Bollinger, индикатор воспроизводит WAV-файл в качестве звукового оповещения. WAV-файл будет воспроизводиться постоянно, пока текущая цена находится за пределами полос. Кроме того, добавлена опция оповещения по email — сообщение будет отправлено, когда цена пробьет внешнюю границу полосы.

Я так долго искал индикатор Bolinger Bands с оповещениями для MetaTrader 5, что в конце концов решил написать его самостоятельно. Я использовал структуру MqlRates для получения последней цены закрытия, а также некоторые команды для проверки выхода цены за пределы полос индикатора. Помимо простого способа воспроизведения WAV-файла, я использовал строковые преобразования для получения локального времени в секундах для точного воспроизведения 3-секундного wav-файла. В текущей версии убрана временная задержка воспроизведения, которая была в первой версии, вместо этого добавлен улучшенный алгоритм, полностью воспроизводящий WAV-файл без замедления и нарушения построения индикатора на графике. Звуковые оповещения можно включать и отключать в настройках индикатора.

Для email-оповещений необходимо задать параметры электронной почты в настройках MetaTrader 5, после чего индикатор сможет отправлять уведомления на указанный адрес. Когда цена выходит за пределы одной из полос индикатора, однократно срабатывает команда отправки сообщения по email. Повторные сообщения не будут отправляться, пока цена не коснется средней линии индикатора. Это сбросит флаг готовности к отправке сообщения.

Это очень простой код, который я добавил в индикатор для решения своих задач. Я не профессиональный программист, и это мой первый опыт программирования на MQL5. Кто-то тоже просил подобный индикатор, поэтому я решил поделиться своим кодом, чтобы желающие могли воспользоваться им в учебных целях.

Советы: