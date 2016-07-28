Echter Autor:

Der Originalcode der hier zu finden ist, stammt von bb.mq5 von MetaQuotes Software Corp. (Bollinger Bänder ® Indikator). Einige einfache Codezeilen wurden hinzugefügt um Sound- und Email-Benachrichtigungen zu erzeugen. Es wurde auch die Anzeige von Pfeilen in der letzten Version eingeführt, wie es von Luis Gomez in seinem Kommentar angeregt wurde.

Die angehängte Datei, die sie jetzt sehen ist die aktualisierte Version 3.2 dieses Indikators (Fehler und Probleme der vorherigen Version wurden in dieser Version behoben).

Wenn der aktuelle Kurs über die äußeren oberen oder unteren Bollingerbänder geht, wird ein WAV Sound wiedergeben und kann als Audio-Alarm verwendet werden. Die WAV wird weiterspielen, solange der aktuelle Preis außerhalb der Bänder ist. Zusätzliche Option: wenn Sie per e-Mail benachrichtigt werden möchten, wird eine Benachrichtigung gesendet werden, wenn der Preis außerhalb der Bänder geht.

Es kann auch Anzeige eines Pfeils eingestellt werden wenn der Preis das obere/unter Band berührt oder überschreitet.

Die Sound-Zeitverzögerung der 1. Version wurde bereits entfernt, sie wurde durch eine viel bessere Routine ersetzt, um die volle Spielzeit einer 3 Sekunden dauernden WAV Datei ohne Verlangsamung oder Behinderung der Graphikausgabe des Indikators am Chart zu erreichen.

Mit korrekt eingestellten SMTP-Email-Einstellungen in den MetaTrader 5 Einstellungen, bekommen Sie mit diesem Indikator die Möglichkeit eine Email Benachrichtigung zu erhalten. Wenn der Preis das obere oder unter Band passiert, wird ein Befehl zum Senden einer einmaligen Email-Benachrichtigung ausgelöst. Es erfolgt keine weitere bis der Preis das mittlere Band des Indikators berührt. Das mittlere Band setzt das Flag oder die Markierung für den "bereit zu senden" Befehl zurück was dem Indikator erlaubt, eine Benachrichtung zu senden.

Dies sind nur ein paar einfache Codezeilen die zu einem funktionierenden Indikator hinzugefügt wurden, um das entsprechende Ziel zu erreichen. Ich bin kein professioneller Programmierer, sondern nur ein Hobbyprogrammierer, und dieses Beispiel ist mein Einstieg in die Programmierung mit MQL5. Jemand hat genau danach gefragt, daher habe ich mir gedacht, ich teile dies für jene, die während ihres Lernprozesses daran interessiert sein könnten.





Empfehlungen: