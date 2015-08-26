Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 840
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle.mq5.
Fig. 1. ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13447
Indicador ColorSchaffMFITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorSchaffWPRTrendCycle
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores WPR de periodos distintos.
La biblioteca FuzzyNet para crear modelos difusos está escrita en C#. Al pasar a MQL5, a la bilioteca se han añadido 8 funciones de pertenencia y 4 métodos de defusificación para sistemas Mamdani.ColorSchaffRSITrendCycle_HTF
Indicador ColorSchaffRSITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.