Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1089
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13447
O indicador ColorSchaffMFITrendCycle com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorSchaffWPRTrendCycle
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores WPR de diferentes períodos.
O indicador ColorSchaffRSITrendCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.ColorSchaffRVITrendCycle_HTF
O indicador ColorSchaffRVITrendCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.