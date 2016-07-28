und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 678
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorSchaffMomentumTrendCycle.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13447
Der ColorSchaffMFITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorSchaffWPRTrendCycle
Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei WPR Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.
Der ColorSchaffRSITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorSchaffRVITrendCycle_HTF
Der ColorSchaffRVITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.