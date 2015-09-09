Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorSchaffRSITrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ColorSchaffRSITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorSchaffRSITrendCycle.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffRSITrendCycle_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13448
La biblioteca FuzzyNet para crear modelos difusos está escrita en C#. Al pasar a MQL5, a la bilioteca se han añadido 8 funciones de pertenencia y 4 métodos de defusificación para sistemas Mamdani.ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF
Indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ColorSchaffRVITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF
Indicador ColorSchaffTriXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.