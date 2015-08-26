CodeBaseSecciones
ColorSchaffWPRTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1031
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

EarnForex.com

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores WPR de periodos distintos.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffWPRTrendCycle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13442

ColorSchaffRVITrendCycle ColorSchaffRVITrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RVI de periodos distintos.

ColorSchaffMFITrendCycle ColorSchaffMFITrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores MFI de periodos distintos.

ColorSchaffMFITrendCycle_HTF ColorSchaffMFITrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffMFITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.