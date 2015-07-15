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ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorSchaffMomentumTrendCycle.mq5.
Рис.1. ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF
ColorSchaffMFITrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffMFITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorSchaffWPRTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами WPR.
ColorSchaffRSITrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorSchaffRVITrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffRVITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.