ColorSchaffMomentumTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

EarnForex.com

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores Momentum de periodos distintos.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle

Fig. 1. Indicador ColorSchaffMomentumTrendCycle

ColorSchaffRSITrendCycle ColorSchaffRSITrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RSI de periodos distintos.

ColorXATR_HTF ColorXATR_HTF

Indicador ColorXATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffTriXTrendCycle ColorSchaffTriXTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores TriX de periodos distintos.

ColorSchaffMFITrendCycle ColorSchaffMFITrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores MFI de periodos distintos.