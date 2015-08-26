CodeBaseSecciones
ColorSchaffMFITrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
786
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

EarnForex.com

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores MFI de periodos distintos.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffMFITrendCycle

ColorSchaffTriXTrendCycle ColorSchaffTriXTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores TriX de periodos distintos.

ColorSchaffMomentumTrendCycle ColorSchaffMomentumTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores Momentum de periodos distintos.

ColorSchaffRVITrendCycle ColorSchaffRVITrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RVI de periodos distintos.

ColorSchaffWPRTrendCycle ColorSchaffWPRTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores WPR de periodos distintos.