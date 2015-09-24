代码库部分
ColorSchaffMFITrendCycle - MetaTrader 5脚本

真实作者:

EarnForex.com

Schaff 趋势周期 指标基于两条不同周期的 MFI 振荡器。

图例.1. ColorSchaffMFITrendCycle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13440

