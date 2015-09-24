请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorSchaffMFITrendCycle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1038
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
EarnForex.com
此 Schaff 趋势周期 指标基于两条不同周期的 MFI 振荡器。
图例.1. ColorSchaffMFITrendCycle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13440
ColorSchaffTriXTrendCycle
此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的 TriX 振荡器。ColorSchaffMomentumTrendCycle
此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的动量振荡器。
ColorSchaffRVITrendCycle
此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的 RVI 振荡器。ColorSchaffWPRTrendCycle
此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的 WPR 振荡器。