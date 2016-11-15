コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorSchaffMFITrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
927
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

EarnForex.com

周期が異なる2つのMFIオシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標

図1　ColorSchaffMFITrendCycle指標

図1　ColorSchaffMFITrendCycle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13440

