ColorSchaffRVITrendCycle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
EarnForex.com
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RVI de periodos distintos.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffRVITrendCycle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13441
ColorSchaffMFITrendCycle
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores MFI de periodos distintos.ColorSchaffTriXTrendCycle
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores TriX de periodos distintos.
ColorSchaffWPRTrendCycle
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores WPR de periodos distintos.ColorSchaffMFITrendCycle_HTF
Indicador ColorSchaffMFITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.