Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores TriX de periodos distintos.

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores MFI de periodos distintos.

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores WPR de periodos distintos.

Indicador ColorSchaffMFITrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.