Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorSchaffMFITrendCycle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 901
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
EarnForex.com
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores IFM de diferentes períodos.
Fig.1. O indicador ColorSchaffMFITrendCycle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13440
ColorSchaffTriXTrendCycle
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores Trix de diferentes períodos.ColorSchaffMomentumTrendCycle
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores Momentum de diferentes períodos.
ColorSchaffRVITrendCycle
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores RVI de diferentes períodos.ColorSchaffWPRTrendCycle
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores WPR de diferentes períodos.