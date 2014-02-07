请观看如何免费下载自动交易
描述
CATROnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算平均真实范围指标 (Average True Range, ATR) .
声明
class CATROnRingBuffer
标题
#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh>
CATROnRingBuffer.mqh 应该被放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要被放置在MQL5\Include\目录下. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件和移动平均的类文件也必须放置在此文件夹下.
类方法
//--- 初始化方法: bool Init( // 如果出错返回false, 成功返回true int ma_period = 14, // 移动平均平滑周期数 ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA, // 移动平均平滑方法 int size_buffer = 256, // 环形缓冲区大小, 存放的数据数 bool as_series = false // 如果是时间序列则为true, 如果为通常输入数据索引则为false );
//--- 基于时间序列或者指标缓冲区计算的方法: int MainOnArray( // 返回处理的元素数量 const int rates_total, // 数组大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量 const double &high[] // 最大值数组 const double &low[] // 最小值数组 const double &close[] // 收盘价数组 );
//--- 基于数组中独立序列元素计算的方法 double MainOnValue( // 返回集合元素的ATR值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 数组中处理的元素数量 const int begin, // 数组中元素的起点 const double high, // 最大值 const double low, // 最小值 const double close, // 收盘价 const int index // 元素索引 );
//--- 访问数据的方法: int BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数 string Name(); // 返回指标的名称 string MAMethod(); // 返回指标平滑方法的文本形式 int MAPeriod(); // 返回平滑的周期数 int Size(); // 返回环形缓冲区的大小
以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:
#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh> CATROnRingBuffer atr; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- 计算指标: atr.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... //--- 把数据从 "atr" 环形缓冲区复制到指标: for(int i=start;i<rates_total;i++) { ATR_Buffer[i]=atr[rates_total-1-i]; } return(rates_total); }
请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.
例子
- Test_ATR_OnArrayRB.mq5 文件在价格时间序列的基础上计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
- Test_ATR_OnValueRB.mq5 file 演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制ATR指标. 然后再此指标的环形缓冲区基础上, 多计算ATR指标的一条线.
Test_ATR_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的工作结果 在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
Test_ATR_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的工作结果
在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
