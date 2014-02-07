请观看如何免费下载自动交易
描述
CADXOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区计算技术指标平均方向移动指数 (Average Directional Movement Index, ADX) .
声明
class CADXOnRingBuffer
标题
#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh>
CADXOnRingBuffer.mqh 类文件应该被放置在 IncOnRingBuffer 文件夹, 而该文件夹需要被放置在MQL5\Include\目录下. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件和移动平均的类文件也必须放置在此文件夹下.
类方法
//--- 初始化方法: bool Init( // 如果出错返回false, 如果成功返回true int ma_period = 14, // 移动平均平滑周期数 ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_EMA, // 移动平均平滑方法 int size_buffer = 256, // 环形缓冲区的大小, 保存数据的数量 bool as_series = false // 如果是时间序列则为true, 如果是通常输入数据索引顺序则为false );
//--- 基于时间序列或者指标缓冲区计算的方法: int MainOnArray( // 返回处理的元素数量 const int rates_total, // 数组大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量 const double &high[] // 最大值数组 const double &low[] // 最小值数组 const double &close[] // 收盘价数组 );
//--- 基于独立序列元素数组的计算方法 double MainOnValue( // 返回集合元素的ADX数值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 处理的数组的元素数 const int begin, // 元素在数组中的起点 const double high, // 最大值 const double low, // 最小值 const double close, // 收盘价 const int index // 元素索引 );
//--- 访问数据的方法: int BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数 string NameADX(); // 返回指标的名称 string NameNDI(); // 返回负方向移动指标线的名称 string NamePDI(); // 返回 正方向移动指标线的名称 string MAMethod(); // 返回平滑方法的文本形式 int MAPeriod(); // 返回平滑周期数 int Size(); // 返回缓冲区大小
以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:
#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh> CADXOnRingBuffer adx; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- 计算指标: adx.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... //--- 把数据从 "adx" 环形缓冲区复制到指标: for(int i=start;i<rates_total;i++) { ADX_Buffer[i]=adx[rates_total-1-i]; // 平均方向移动指数 PDI_Buffer[i]=adx.pdi[rates_total-1-i]; // 正方向索引 NDI_Buffer[i]=adx.ndi[rates_total-1-i]; // 负方向索引 } ... }
请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.
例子
- Test_ADX_OnArrayRB.mq5 在价格时间序列的基础上计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
- Test_ADX_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算并绘制 ADX 指标. 之后基于此指标的环形缓冲区, 计算ADX指标的三条线.
Test_ADX_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小的环形缓冲区的工作结果 在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
Test_ADX_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小的环形缓冲区的工作结果
Test_ADX_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小的环形缓冲区的工作结果
在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1343
