到包裹
指标

使用环形缓冲区绘制ADX的类 - MetaTrader 5脚本

Konstantin Gruzdev
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) 预览
carrayring.mqh (6.64 KB) 预览
cadxonringbuffer.mqh (10.04 KB) 预览
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_adx_onarrayrb.mq5 (3.91 KB) 预览
test_adx_onvaluerb.mq5 (5.6 KB) 预览
描述

CADXOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区计算技术指标平均方向移动指数 (Average Directional Movement Index, ADX) . 

声明

class CADXOnRingBuffer

标题

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh>

CADXOnRingBuffer.mqh 类文件应该被放置在 IncOnRingBuffer 文件夹, 而该文件夹需要被放置在MQL5\Include\目录下. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件和移动平均的类文件也必须放置在此文件夹下.

类方法

//--- 初始化方法:
bool Init(                                // 如果出错返回false, 如果成功返回true
   int            ma_period   = 14,       // 移动平均平滑周期数 
   ENUM_MA_METHOD ma_method   = MODE_EMA, // 移动平均平滑方法
   int            size_buffer = 256,      // 环形缓冲区的大小, 保存数据的数量
   bool           as_series   = false     // 如果是时间序列则为true, 如果是通常输入数据索引顺序则为false
   );             
//--- 基于时间序列或者指标缓冲区计算的方法:          
int MainOnArray(                  // 返回处理的元素数量  
   const int     rates_total,     // 数组大小
   const int     prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量
   const double &high[]           // 最大值数组
   const double &low[]            // 最小值数组
   const double &close[]          // 收盘价数组
   );
//--- 基于独立序列元素数组的计算方法            
double MainOnValue(              // 返回集合元素的ADX数值
   const int    rates_total,     // 数组的大小
   const int    prev_calculated, // 处理的数组的元素数
   const int    begin,           // 元素在数组中的起点
   const double high,            // 最大值 
   const double low,             // 最小值 
   const double close,           // 收盘价 
   const int    index            // 元素索引
   );
//--- 访问数据的方法:
int    BarsRequired();   // 返回绘制指标所需的柱数
string NameADX();        // 返回指标的名称
string NameNDI();        // 返回负方向移动指标线的名称
string NamePDI();        // 返回 正方向移动指标线的名称
string MAMethod();       // 返回平滑方法的文本形式  
int    MAPeriod();       // 返回平滑周期数
int    Size();           // 返回缓冲区大小

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh>
CADXOnRingBuffer adx;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//--- 计算指标:
   adx.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close);

   ...
     
//--- 把数据从 "adx" 环形缓冲区复制到指标:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      ADX_Buffer[i]=adx[rates_total-1-i];      // 平均方向移动指数
      PDI_Buffer[i]=adx.pdi[rates_total-1-i];  // 正方向索引
      NDI_Buffer[i]=adx.ndi[rates_total-1-i];  // 负方向索引
     }

   ...
  }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

  1. Test_ADX_OnArrayRB.mq5 在价格时间序列的基础上计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
  2. Test_ADX_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算并绘制 ADX 指标. 之后基于此指标的环形缓冲区, 计算ADX指标的三条线. 


Test_ADX_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小的环形缓冲区的工作结果



Test_ADX_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小的环形缓冲区的工作结果

 

MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1343

