Описание

Класс CADXOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CADXOnRingBuffer

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CADXOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Moving Average тоже должен быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index );

int BarsRequired(); string NameADX(); string NameNDI(); string NamePDI(); string MAMethod(); int MAPeriod(); int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh> CADXOnRingBuffer adx; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { adx.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ADX_Buffer[i]=adx[rates_total- 1 -i]; PDI_Buffer[i]=adx.pdi[rates_total- 1 -i]; NDI_Buffer[i]=adx.ndi[rates_total- 1 -i]; } ... }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_ADX_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовых таймсерий. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_ADX_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор ADX. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще три линии ADX.