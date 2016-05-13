und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Klasse zum Zeichnen des gleitenden Durchschnitts unter Verwendung es Ringbuffers - Indikator für den MetaTrader 5
Beschreibung
Diese Klasse wurde zur Berechnung des Gleitenden Durchschnitt (Moving Average) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen
Deklaration
class CMAOnRingBuffer :public CArrayRing
Titel
#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>
Die Datei der CMAOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse vom Ringbuffer muss auch in diesem Ordner sein.
Klassenmethoden
//--- initialization method: bool Init( // gibt bei Fehler false zurück, bei Erfolg - true int ma_period = 14, // Periode des Glättung des Moving Average ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA, // Methode der Glättung des Moving Average int size_buffer = 256, // die Ringbuffergröße, Anzahl der gespeicherten Daten bool as_series = false // true bei einer Zeitreihe, false wenn für die Eingabendaten ein normaler Index verwendt wird ); //--- Methode zur Berechnung basierend auf einer Zeitreihe oder einem Indikatorenbuffer: int MainOnArray( // gibt Anzahl der verarbeiteten Elemente des Array zurück const int rates_total, // Größe des Array array[] const int prev_calculated, // verarbeitete Elemente des Array im vorherigen Aufruf const double &array[] // Array für die Berechnung ); //--- Methode zur Berechnung basierend auf einzelnen Elementen eines Arrays double MainOnValue( // gibt MA Wert für die Elementmente zurück const int rates_total, // die Größe von dem Array const int prev_calculated, // verarbeitete Elemente im Array const int begin, // von wo die signifikanten Daten des Arrays beginnen const double value, // der Array-Elementwert const int index // der Array-Elementindex ); //--- Zugriffsmethoden auf die Daten: int BarsRequired(); // Gibt notwendige Zahl von Balken zurück, die zum Zeichnen des Indikators benötigt werden string Name(); // Gibt den Namen des Indikators zurück string MAMethod(); // Gibt die Glättungsmethode in Form einer Textzeile zurück int MAPeriod(); // Gibt die Periode für die Glättung zurück
Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:
#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh> CMAOnRingBuffer ma; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Benutzerdefinierte Indikatoriterationsfunktion | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- Berechnung des Indikators: ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- Daten vom "ma" Ringbuffer in den Indikator kopieren: for(int i=start;i<rates_total;i++) { MA_Buffer[i]=ma[rates_total-1-i]; } return(rates_total); }
Beachten Sie, dass die Indexierung des Ringbuffers die gleiche ist, wie bei Zeitreihen.
Beispiele
- Der Indikator berechnet die Test_MA_OnArrayRB.mq5 Datei auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert
- Die Datei Test_MA_OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der MA Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffer dieses Indikators ein weiterer MA-Indikator berechnet.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_MA_OnArrayRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_MA_OnValueRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 EDlementen
Das Ergebnis der Arbeit des Test_MA_OnArrayRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen
Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1342
