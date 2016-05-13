Beschreibung

Diese Klasse wurde zur Berechnung des Gleitenden Durchschnitt (Moving Average) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen

Deklaration

class CMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CMAOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse vom Ringbuffer muss auch in diesem Ordner sein.

Klassenmethoden

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value , const int index ); int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh> CMAOnRingBuffer ma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MA_Buffer[i]=ma[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung des Ringbuffers die gleiche ist, wie bei Zeitreihen.

Beispiele

Der Indikator berechnet die Test_MA_OnArrayRB.mq5 Datei auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Datei Test_MA_OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der MA Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffer dieses Indikators ein weiterer MA-Indikator berechnet.