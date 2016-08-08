説明

CMAOnRingBufferクラスはリングバッファアルゴリズムを使用した移動平均の計算のために設計されています。

宣言

class CMAOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>

CMAOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダから2つのファイルがの例が説明に添付されています。リングバッファクラスもまたこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value , const int index ); int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh> CMAOnRingBuffer ma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MA_Buffer[i]=ma[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例示

この指標は価格の時系列に基づいてTest_MA_OnArrayRB.mq5ファイルを計算します。 MainOnArray() メソッドの適用が実証されます。 Test_MA_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにMA指標が計算されて描画されます。この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのМА指標が算出されます。