描述

CMAOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区计算移动平均(Moving Average).

声明

class CMAOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>

CMAOnRingBuffer.mqh 类的文件应该被放置在IncOnRingBuffer文件夹下, 而此文件夹需要在MQL5\Include\目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件也必须放在此文件夹下.

类方法

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total,

int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod();

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh> CMAOnRingBuffer ma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MA_Buffer[i]=ma[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

请注意, 环形缓冲区的索引和时间序列相同.

例子

指标基于价格时间序列计算 Test_MA_OnArrayRB.mq5 文件. 演示了 MainOnArray() 方法的应用 Test_MA_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 先计算和绘制MA指标. 然后在指标环形缓冲区的基础上, 计算了一个额外的MA指标.