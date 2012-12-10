Описание

Класс CMAOnRingBuffer предназначен для расчета средних (Moving Average) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value , const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh> CMAOnRingBuffer ma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MA_Buffer[i]=ma[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_MA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_MA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор MA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора рассчитывается еще один индикатор МА.