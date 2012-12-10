CodeBaseРазделы
Индикаторы

Класс для построения Moving Average с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5

\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) просмотр
carrayring.mqh (6.71 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\OnRingBuffer\
test_ma_onarrayrb.mq5 (2.59 KB) просмотр
test_ma_onvaluerb.mq5 (3.27 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание

Класс CMAOnRingBuffer предназначен для расчета средних (Moving Average) с использованием алгоритма кольцевого буфера

Декларация

class CMAOnRingBuffer :public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.

Методы класса

//--- метод инициализации:
bool Init(                                // возвращает false при ошибке, при успехе - true
   int            ma_period   = 14,       // период сглаживания скользящей средней 
   ENUM_MA_METHOD ma_method   = MODE_SMA, // метод сглаживания скользящей средней
   int            size_buffer = 256,      // размер кольцевого буфера, количество хранимых данных
   bool           as_series   = false     // true, если таймсерия, false - обычная индексация входных данных
   );             

//--- метод расчета на основе таймсерии или индикаторного буфера:          
int MainOnArray(                  // возвращает количество обработанных элементов массива  
   const int     rates_total,     // размер массива array[]
   const int     prev_calculated, // обработано элементов массива на предыдущем вызове
   const double &array[]          // массив для расчета
   );

//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива           
double MainOnValue(              // возвращает значение MA для заданного элемента
   const int    rates_total,     // размер массива
   const int    prev_calculated, // обработано элементов массива
   const int    begin,           // откуда начинаются значимые данные массива
   const double value,           // значение элемента массива 
   const int    index            // индекс элемента массива
   );

//--- методы доступа к дынным:
int    BarsRequired();   // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора
string Name();           // Возвращает имя индикатора
string MAMethod();       // Возвращает метод сглаживания в виде текстовой строки  
int    MAPeriod();       // Возвращает период сглаживания

Получать рассчитанные данные  индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>
CMAOnRingBuffer ma;
...
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//--- расчет индикатора:
   ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...
     
//--- скопируем данные из кольцевого буфера "ma" в индикаторный:  
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      MA_Buffer[i]=ma[rates_total-1-i];
     }
   return(rates_total);
  }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

  1. Файл Test_MA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
  2. Файл  Test_MA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор MA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора рассчитывается еще один индикатор МА. 


Результат работы Test_MA_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов



Результат работы Test_MA_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов

При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp.Integer и GODZILLA

