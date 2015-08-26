CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorXATR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
724
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
colorxatr.mq5 (7.78 KB) ver
colorxatr_htf.mq5 (8.28 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorXATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorXATR.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorXATR_HTF

Fig. 1. Indicador ColorXATR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13418

ColorXCCXCandle ColorXCCXCandle

Indicador XCCX en forma de vela.

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

Indicador XRSX en forma de vela.

ColorSchaffRSITrendCycle ColorSchaffRSITrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RSI de periodos distintos.

ColorSchaffMomentumTrendCycle ColorSchaffMomentumTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores Momentum de periodos distintos.