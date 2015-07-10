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ColorXCCXCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XCCX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом XCCX соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorXCCXCandle
TSI-OscillatorSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTSI-Oscillator.ColorTrend_CF_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTrend_CF.
ColorXRSXCandle
Индикатор XRSX в свечном виде.ColorXATR_HTF
Индикатор ColorXATR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.