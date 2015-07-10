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Индикаторы

ColorXCCXCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1649
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XCCX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом XCCX соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorXCCXCandle

Рис.1. Индикатор ColorXCCXCandle

TSI-OscillatorSign TSI-OscillatorSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTSI-Oscillator.

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTrend_CF.

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

Индикатор XRSX в свечном виде.

ColorXATR_HTF ColorXATR_HTF

Индикатор ColorXATR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.