ColorXCCXCandle - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1130
- 1130
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador XCCX implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado da série temporal dos preços relevantes processados pelo algoritmo XCCX.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo XCCX.ex5 do indicador compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorXCCXCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13417
