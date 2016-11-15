コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXCCXCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
729
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorxccxcandle.mq5 (9.44 KB) ビュー
xccx.mq5 (8.74 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
ローソク足のシーケンスとして実装されたXCCX指標。ローソク足はXCCXアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされた XCCX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorXCCXCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13417

