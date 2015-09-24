代码库部分
ColorXRSXCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
969
等级:
(20)
已发布:
已更新:
colorxrsxcandle.mq5 (9.5 KB) 预览
xrsx.mq5 (12.14 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 XRSX 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 XRSX 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

此指标需要编译的指标文件 XRSX.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorXRSXCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13415

