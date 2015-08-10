Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorXRSXCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 999
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador XRSX implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado da série temporal dos preços relevantes processados pelo algoritmo XRSX.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo do indicador XRSX.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorXRSXCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13415
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador ColorTrend_CF.TSI-OscillatorSign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador ColorTSI-oscilador.
O indicador XCCX implementado como uma sequência de velas.ColorXATR_HTF
O indicador ColorXATR com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.