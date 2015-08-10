CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorXRSXCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
999
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador XRSX implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado da série temporal dos preços relevantes processados ​​pelo algoritmo XRSX.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo do indicador XRSX.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorXRSXCandle

Fig.1. O indicador ColorXRSXCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13415

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador ColorTrend_CF.

TSI-OscillatorSign TSI-OscillatorSign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador ColorTSI-oscilador.

ColorXCCXCandle ColorXCCXCandle

O indicador XCCX implementado como uma sequência de velas.

ColorXATR_HTF ColorXATR_HTF

O indicador ColorXATR com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.