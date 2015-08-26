Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Gaps - indicador para MetaTrader 5
Indicador de gaps, implementado en forma de histograma. La columna roja, indica un gap hacia arriba, y seguramente se rellenará hacia abajo. La columna azul, indica un gap hacia abajo, y seguramente se rellenará hacia arriba.
Asimismo, está prevista la función de filtrado de gaps por tamaño. Si establecemos el parámetro inpBigGap en valor positivo, en la subventana aparecerá la línea BigGap. Todos los gaps por debajo de esta línea, se dibujarán de color gris.
Fig. 1. Periodo М1. Parámetro inpBigGap = 0
Fig.2. Periodo M1. Parámetro inpBigGap = 5
Fig.3. Periodo D1. Parámetro inpBigGap = 500
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13351
