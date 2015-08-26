CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Gaps - indicador para MetaTrader 5

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1278
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
gaps_cb.mq5 (4.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de gaps, implementado en forma de histograma. La columna roja, indica un gap hacia arriba, y seguramente se rellenará hacia abajo. La columna azul, indica un gap hacia abajo, y seguramente se rellenará hacia arriba.

Asimismo, está prevista la función de filtrado de gaps por tamaño. Si establecemos el parámetro inpBigGap en valor positivo, en la subventana aparecerá la línea BigGap. Todos los gaps por debajo de esta línea, se dibujarán de color gris.

Fig. 1. Periodo М1. Parámetro inpBigGap = 0 

Fig.2. Periodo M1. Parámetro inpBigGap = 5

Fig.3. Periodo D1. Parámetro inpBigGap = 500

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13351

ColorJMomentum_HTF ColorJMomentum_HTF

Indicador ColorJMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

Indicador ColorJLaguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagX10MA_HTF ColorZerolagX10MA_HTF

Indicador ColorZerolagX10MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorZerolagX10MA Exp_ColorZerolagX10MA

El experto Exp_ColorZerolagX10MA está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma ColorZerolagX10MA.