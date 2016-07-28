Preislücken-Indikator implementiert als Histogramm. Rote Balken — Aufwärts-Lücke und höchstwahrscheinlich wird dieses nach unten gefüllt. Baluer Balken — Abwärts-Lücke, wird aufwärts gefüllt.

Es gibt auch eine Funktion, die es Ihnen erlaubt die Preislücken (Gaps) nach Größe zu filtern. Wenn Sie einen positiven Wert für den inpBigGap Parameter setzen, erscheint die BigGap Linie in einem Unterfenster. Alle Lücken kleiner als diese Linie werden in grau gezeichnet.

Abb.1. M1 Timeframe. inpBigGap = 0

Abb.2. M1 Timeframe. inpBigGap = 5

Abb.3. D1 Timeframe. inpBigGap = 500