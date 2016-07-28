und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Gaps - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1070
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Preislücken-Indikator implementiert als Histogramm. Rote Balken — Aufwärts-Lücke und höchstwahrscheinlich wird dieses nach unten gefüllt. Baluer Balken — Abwärts-Lücke, wird aufwärts gefüllt.
Es gibt auch eine Funktion, die es Ihnen erlaubt die Preislücken (Gaps) nach Größe zu filtern. Wenn Sie einen positiven Wert für den inpBigGap Parameter setzen, erscheint die BigGap Linie in einem Unterfenster. Alle Lücken kleiner als diese Linie werden in grau gezeichnet.
Abb.1. M1 Timeframe. inpBigGap = 0
Abb.2. M1 Timeframe. inpBigGap = 5
Abb.3. D1 Timeframe. inpBigGap = 500
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13351
Der ColorJMomentum Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorJLaguerre_HTF
Der ColorJLaguerre Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der ColorZerolagX10MA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_ColorZerolagX10MA
Der Exp_ColorZerolagX10MA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagX10MA Moving Average.