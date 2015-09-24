请观看如何免费下载自动交易
价格缺口指标以直方条实现。红柱 — 上缺口, 貌似即将下跌。蓝柱 — 下缺口, 即将上涨。
此外还有一个功能即允许您用大小过滤缺口。如果您设置一个正数 inpBigGap 参数, 则 BigGap 线将在子窗口出现。所有低于此线的缺口将被涂成灰色。
图例.1. М1 时间帧。inpBigGap = 0
图例.2. М1 时间帧。inpBigGap = 5
图例.3. D1 时间帧。inpBigGap = 500
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13351
