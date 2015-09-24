价格缺口指标以直方条实现。红柱 — 上缺口, 貌似即将下跌。蓝柱 — 下缺口, 即将上涨。

此外还有一个功能即允许您用大小过滤缺口。如果您设置一个正数 inpBigGap 参数, 则 BigGap 线将在子窗口出现。所有低于此线的缺口将被涂成灰色。

图例.1. М1 时间帧。inpBigGap = 0

图例.2. М1 时间帧。inpBigGap = 5

图例.3. D1 时间帧。inpBigGap = 500