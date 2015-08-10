CodeBaseSeções
Gaps - indicador para MetaTrader 5

Indicador de diferenças de preços implementado como um histograma. Barra vermelha - gap de alta e, muito provavelmente, vai rolar abaixo. Barra azul - gap para baixo, vai rolar acima.

Há também uma função que permite que você filtre os gaps por tamanho. Se você definir um valor positivo para o parâmetro inpBigGap, a linha BigGap irá aparecer em uma sub-janela. Todas os gaps mais baixos do que esta linha serão pintados em cinza.

Fig.1. Período М1. inpBigGap = 0 

Fig.2. Período М1. inpBigGap = 5

Fig.3. Período D1. inpBigGap = 500

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13351

