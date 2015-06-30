Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gaps - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2823
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор гэпов, выполненный в виде гистограммы. Красный столбик — гэп вверх и, скорее всего, заполняться будет вниз. Синий столбик — гэп вниз, заполняться будет вверх.
Также предусмотрена функция фильтрации гэпов по величине. Если установить параметр inpBigGap в положительное значение — в подокне появится линия BigGap. Все гэпы ниже этой линии будут рисоваться серым цветом.
Рис.1. Период М1. Параметр inpBigGap = 0
Рис.2. Период M1. Параметр inpBigGap = 5
Рис.3. Период D1. Параметр inpBigGap = 500
Индикатор ColorJMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorJLaguerre_HTF
Индикатор ColorJLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ColorZerolagX10MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorZerolagX10MA
Эксперт Exp_ColorZerolagX10MA построен на основе изменения направления движения скользящей средней ColorZerolagX10MA.