Индикаторы

Gaps - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор гэпов, выполненный в виде гистограммы. Красный столбик — гэп вверх и, скорее всего, заполняться будет вниз. Синий столбик — гэп вниз, заполняться будет вверх.

Также предусмотрена функция фильтрации гэпов по величине. Если установить параметр inpBigGap в положительное значение — в подокне появится линия BigGap. Все гэпы ниже этой линии будут рисоваться серым цветом.

Рис.1. Период М1. Параметр inpBigGap = 0 

Рис.2. Период M1. Параметр inpBigGap = 5

Рис.3. Период D1. Параметр inpBigGap = 500

