ヒストグラムとして実装された価格差の指標。赤いバー — 上向きのギャップで下向きに満たされる可能性が高い青いバー — 下向きのギャップで上向きに満たされる可能性が高い

サイズによるギャップの絞り込みを可能にする機能もあります。inpBigGapパラメータに正の値を設定すると、BigGap線がサブウィンドウに表示されます。この線より下のすべてのギャップは灰色で塗られます。





図1 М1時間枠。inpBigGap = 0

図2 М1時間枠。inpBigGap = 5

図3 D1時間枠。inpBigGap = 500