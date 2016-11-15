コードベースセクション
Gaps - MetaTrader 5のためのインディケータ

ヒストグラムとして実装された価格差の指標。赤いバー — 上向きのギャップで下向きに満たされる可能性が高い青いバー — 下向きのギャップで上向きに満たされる可能性が高い

サイズによるギャップの絞り込みを可能にする機能もあります。inpBigGapパラメータに正の値を設定すると、BigGap線がサブウィンドウに表示されます。この線より下のすべてのギャップは灰色で塗られます。


図1　М1時間枠。inpBigGap = 0 

図2　М1時間枠。inpBigGap = 5

図3　D1時間枠。inpBigGap = 500

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13351

