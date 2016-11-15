無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Gaps - MetaTrader 5のためのインディケータ
ヒストグラムとして実装された価格差の指標。赤いバー — 上向きのギャップで下向きに満たされる可能性が高い青いバー — 下向きのギャップで上向きに満たされる可能性が高い
サイズによるギャップの絞り込みを可能にする機能もあります。inpBigGapパラメータに正の値を設定すると、BigGap線がサブウィンドウに表示されます。この線より下のすべてのギャップは灰色で塗られます。
図1 М1時間枠。inpBigGap = 0
図2 М1時間枠。inpBigGap = 5
図3 D1時間枠。inpBigGap = 500
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13351
