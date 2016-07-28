CodeBaseKategorien
Indikatoren

DailySize - Indikator für den MetaTrader 5

Indikator der Range der täglichen Preisbewegung. zeigt die Historie der täglichen Preisfluktuationen.


 

Tipps:

  • Funktioniert in den Perioden bis zu D1!

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13323

