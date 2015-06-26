Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DailySize - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2964
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.
Советы:
- Рабочие периоды — до D1 включительно!
ColorZerolagMomentumOSMACandle
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagMomentumOSMA соответствующих ценовых таймсерий.ColorZerolagMomentumOSMA_HTF
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
CandleSizes
Индикатор, показывающий на выбор один из трех размеров свечных элементов: верхние тени, нижние тени или тела свечей. Отображается значение на текущей свече, а также среднее значение за день для данного элемента.FractalsNoRedraw
Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного индикатора Fractals.