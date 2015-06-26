Индикатор, показывающий на выбор один из трех размеров свечных элементов: верхние тени, нижние тени или тела свечей. Отображается значение на текущей свече, а также среднее значение за день для данного элемента.

Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного индикатора Fractals.