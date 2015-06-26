CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DailySize - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2964
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.


 

Советы:

  • Рабочие периоды — до D1 включительно!
ColorZerolagMomentumOSMACandle ColorZerolagMomentumOSMACandle

Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagMomentumOSMA соответствующих ценовых таймсерий.

ColorZerolagMomentumOSMA_HTF ColorZerolagMomentumOSMA_HTF

Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CandleSizes CandleSizes

Индикатор, показывающий на выбор один из трех размеров свечных элементов: верхние тени, нижние тени или тела свечей. Отображается значение на текущей свече, а также среднее значение за день для данного элемента.

FractalsNoRedraw FractalsNoRedraw

Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного индикатора Fractals.