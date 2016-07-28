24-Stunden analoge Marktuhr GMT(UTC) - angezeigt im Hintergrund. Die Uhr zeigt die Greenwich Mean Time und zeigt den Status der wichtigsten Aktienmärkte entsprechend ihren Öffnungszeiten.

Die Uhr zeigt den Status der folgenden Aktienmärkte:

Tokyo, Singapore, Shanghai, Dubai, Moscow, Johannesburg, London, Zürich, Frankfurt, Riyadh, New York, Toronto, Chicago, Wellington, Sidney.

Der Übergang zwischen Sommerzeit/Standardzeit wird wie folgt ausgeführt:

Zweiter Sonntag im März: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Sommerzeit.

Letzter Sonntag im März: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Sommerzeit.

Erster Sonntag im April: Wellington, Sidney. Übergang auf Standardzeit.

Letzter Sonntag im September: Wellington. Übergang zur Sommerzeit.

Erster Sonntag im Oktober: Sidney. Übergang zur Sommerzeit.

Letzer Sonntag im Oktober: London, Zürich, Frankfurt. Übergang auf Standardzeit.

Erster Sonntag im November: New York, Toronto, Chicago. Übergang auf Standardzeit.

Aktienmarkt Öffnungszeiten nach GMT (Information von stocktime.ru):

Tokyo. Anfang — 0:00, Ende — 6:00.

Singapore. Anfang — 1:00, Ende — 9:00

Shanghai. Anfang — 1:30, Ende — 7:00

Dubai. Anfang — 6:00, Ende — 10:00

Moscow. Anfang — 6:00, Ende — 14:45

Johannesburg. Anfang — 7:00, Ende — 15:00

Riyadh. Anfang — 8:00, Ende — 12:30

London, Zürich, Frankfurt. Standardzeit: Anfang — 8:00, Ende — 16:30. Sommerzeit: Anfang — 7:00, Ende — 15:30.

New York, Toronto, Chicago. Standardzeit: Anfang — 14:30, Ende — 21:00. Sommerzeit: Anfang — 13:30, Ende — 20:00.

Wellington. Standardzeit: Anfang — 22:00, Ende — 04:45. Sommerzeit: Anfang — 21:00, Ende — 03:45.

Sidney. Standardzeit: Anfang — 00:00, Ende — 06:00. Sommerzeit: Anfang — 23:00, Ende — 05:00.

Die Uhr hat zwei Farbschematas für weißen und schwarzen Hintergrund. Sie können die zweite Farbe und den Stil in den Einstellungen verändern.

Button Aktionen:

Verschieben:

Nach vorne bringen:

Ausblenden (die Verschiebefunktion funktioniert im ausgeblendeten Zustand nicht):

Der Demomodus ermöglicht die Anzeige der Öffnungs- und Schließungszeiten für jedes beliebige Datum:

Speicherort der Dateien: