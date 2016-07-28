CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ClockAnalog - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey Aseykin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1371
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Images\
ClockAnalog.zip (9564.94 KB)
\MQL5\Include\ClockAnalog\
CGBitmapLabel.mqh (14.05 KB) ansehen
CGButton.mqh (12.71 KB) ansehen
CGLabel.mqh (13.91 KB) ansehen
CGraphBase.mqh (47.59 KB) ansehen
CGTrendLine.mqh (10.41 KB) ansehen
CStockClock.mqh (77.72 KB) ansehen
StockClockEnums.mqh (2.24 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
clockanalog.mq5 (4.85 KB) ansehen
Vergrößern (9) Minimieren (9)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

24-Stunden analoge Marktuhr GMT(UTC) - angezeigt im Hintergrund. Die Uhr zeigt die Greenwich Mean Time und zeigt den Status der wichtigsten Aktienmärkte entsprechend ihren Öffnungszeiten.

Die Uhr zeigt den Status der folgenden Aktienmärkte:

Tokyo, Singapore, Shanghai, Dubai, Moscow, Johannesburg, London, Zürich, Frankfurt, Riyadh, New York, Toronto, Chicago, Wellington, Sidney.

Der Übergang zwischen Sommerzeit/Standardzeit wird wie folgt ausgeführt:

  • Zweiter Sonntag im März: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Sommerzeit.
  • Letzter Sonntag im März: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Sommerzeit.
  • Erster Sonntag im April: Wellington, Sidney. Übergang auf Standardzeit.
  • Letzter Sonntag im September: Wellington. Übergang zur Sommerzeit.
  • Erster Sonntag im Oktober: Sidney. Übergang zur Sommerzeit.
  • Letzer Sonntag im Oktober: London, Zürich, Frankfurt. Übergang auf Standardzeit.
  • Erster Sonntag im November: New York, Toronto, Chicago. Übergang auf Standardzeit.

Aktienmarkt Öffnungszeiten nach GMT (Information von stocktime.ru):

  • Tokyo. Anfang — 0:00, Ende — 6:00.
  • Singapore. Anfang — 1:00, Ende — 9:00
  • Shanghai. Anfang — 1:30, Ende — 7:00
  • Dubai. Anfang — 6:00, Ende — 10:00
  • Moscow. Anfang — 6:00, Ende — 14:45
  • Johannesburg. Anfang — 7:00, Ende — 15:00
  • Riyadh. Anfang — 8:00, Ende — 12:30
  • London, Zürich, Frankfurt. Standardzeit: Anfang — 8:00, Ende — 16:30. Sommerzeit: Anfang — 7:00, Ende — 15:30.
  • New York, Toronto, Chicago. Standardzeit: Anfang — 14:30, Ende — 21:00. Sommerzeit: Anfang — 13:30, Ende — 20:00.
  • Wellington. Standardzeit: Anfang — 22:00, Ende — 04:45. Sommerzeit: Anfang — 21:00, Ende — 03:45.
  • Sidney. Standardzeit: Anfang — 00:00, Ende — 06:00. Sommerzeit: Anfang — 23:00, Ende — 05:00.

Die Uhr hat zwei Farbschematas für weißen und schwarzen Hintergrund. Sie können die zweite Farbe und den Stil in den Einstellungen verändern.

Button Aktionen:

Verschieben:

Nach vorne bringen:

Ausblenden (die Verschiebefunktion funktioniert im ausgeblendeten Zustand nicht):

Der Demomodus ermöglicht die Anzeige der Öffnungs- und Schließungszeiten für jedes beliebige Datum:

Speicherort der Dateien:

  • Das ClockAnalog.zip Archiv enhtält die Bilder im BMP Format. Extrahieren Sie es in den /Images Ordner um die Ordnerstruktur zu erhalten. Im /Images Ordner, sollte der ClockAnalog Ordner erscheinen der zwei Unter-Ordner enthält: /104 (32 Dateien), /110 (36 Dateien), /111 (34 Dateien), /203 (36 Dateien), /403 (36 Dateien), /409 (32 Dateien); /Images/ClockAnalog sollte 5 BMP Dateien enthalten.
  • Die MQH Dateien sollten im /Include/ClockAnalog Ordner sein.
  • Sie können ClockAnalog.mq4 in jedem beliebigen Ordner speichern, zum Beispiel /Indicators/My.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13316

Well Martin Well Martin

Der Well Martin EA basiert auf zwei Indikatoren: Bollinger Bänder und ADX.

ColorDM_361_HTF ColorDM_361_HTF

Der ColorDM_361 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorZerolagMomentumOSMA ColorZerolagMomentumOSMA

Geglätteter ColorZerolagMomentum Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.

ColorSTLM_HTF ColorSTLM_HTF

Der ColorSTLM Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.