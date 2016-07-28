und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ClockAnalog - Indikator für den MetaTrader 5
- 1371
24-Stunden analoge Marktuhr GMT(UTC) - angezeigt im Hintergrund. Die Uhr zeigt die Greenwich Mean Time und zeigt den Status der wichtigsten Aktienmärkte entsprechend ihren Öffnungszeiten.
Die Uhr zeigt den Status der folgenden Aktienmärkte:
Tokyo, Singapore, Shanghai, Dubai, Moscow, Johannesburg, London, Zürich, Frankfurt, Riyadh, New York, Toronto, Chicago, Wellington, Sidney.
Der Übergang zwischen Sommerzeit/Standardzeit wird wie folgt ausgeführt:
- Zweiter Sonntag im März: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Sommerzeit.
- Letzter Sonntag im März: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Sommerzeit.
- Erster Sonntag im April: Wellington, Sidney. Übergang auf Standardzeit.
- Letzter Sonntag im September: Wellington. Übergang zur Sommerzeit.
- Erster Sonntag im Oktober: Sidney. Übergang zur Sommerzeit.
- Letzer Sonntag im Oktober: London, Zürich, Frankfurt. Übergang auf Standardzeit.
- Erster Sonntag im November: New York, Toronto, Chicago. Übergang auf Standardzeit.
Aktienmarkt Öffnungszeiten nach GMT (Information von stocktime.ru):
- Tokyo. Anfang — 0:00, Ende — 6:00.
- Singapore. Anfang — 1:00, Ende — 9:00
- Shanghai. Anfang — 1:30, Ende — 7:00
- Dubai. Anfang — 6:00, Ende — 10:00
- Moscow. Anfang — 6:00, Ende — 14:45
- Johannesburg. Anfang — 7:00, Ende — 15:00
- Riyadh. Anfang — 8:00, Ende — 12:30
- London, Zürich, Frankfurt. Standardzeit: Anfang — 8:00, Ende — 16:30. Sommerzeit: Anfang — 7:00, Ende — 15:30.
- New York, Toronto, Chicago. Standardzeit: Anfang — 14:30, Ende — 21:00. Sommerzeit: Anfang — 13:30, Ende — 20:00.
- Wellington. Standardzeit: Anfang — 22:00, Ende — 04:45. Sommerzeit: Anfang — 21:00, Ende — 03:45.
- Sidney. Standardzeit: Anfang — 00:00, Ende — 06:00. Sommerzeit: Anfang — 23:00, Ende — 05:00.
Die Uhr hat zwei Farbschematas für weißen und schwarzen Hintergrund. Sie können die zweite Farbe und den Stil in den Einstellungen verändern.
Button Aktionen:
Verschieben:
Nach vorne bringen:
Ausblenden (die Verschiebefunktion funktioniert im ausgeblendeten Zustand nicht):
Der Demomodus ermöglicht die Anzeige der Öffnungs- und Schließungszeiten für jedes beliebige Datum:
Speicherort der Dateien:
- Das ClockAnalog.zip Archiv enhtält die Bilder im BMP Format. Extrahieren Sie es in den /Images Ordner um die Ordnerstruktur zu erhalten. Im /Images Ordner, sollte der ClockAnalog Ordner erscheinen der zwei Unter-Ordner enthält: /104 (32 Dateien), /110 (36 Dateien), /111 (34 Dateien), /203 (36 Dateien), /403 (36 Dateien), /409 (32 Dateien); /Images/ClockAnalog sollte 5 BMP Dateien enthalten.
- Die MQH Dateien sollten im /Include/ClockAnalog Ordner sein.
- Sie können ClockAnalog.mq4 in jedem beliebigen Ordner speichern, zum Beispiel /Indicators/My.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13316
