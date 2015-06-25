CodeBaseРазделы
ClockAnalog - индикатор для MetaTrader 5

Andrey Aseykin
3356
(25)
\MQL5\Images\
ClockAnalog.zip (9564.94 KB)
\MQL5\Include\ClockAnalog\
CGBitmapLabel.mqh (14.05 KB) просмотр
CGButton.mqh (12.71 KB) просмотр
CGLabel.mqh (13.91 KB) просмотр
CGraphBase.mqh (47.59 KB) просмотр
CGTrendLine.mqh (10.41 KB) просмотр
CStockClock.mqh (77.72 KB) просмотр
StockClockEnums.mqh (2.24 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
clockanalog.mq5 (4.85 KB) просмотр
Фоновые аналоговые 24-часовые биржевые часы GMT(UTC). Показывают время по Гринвичу и отображают состояние основных бирж в соответствии с расписанием их работы.

Отображается состояние следующих бирж:

Токио, Сингапур, Шанхай, Дубай, Москва, Йоханнесбург, Лондон, Цюрих, Франкфурт, Эр-Рияд, Нью-Йорк, Торонто, Чикаго, Веллингтон, Сидней.

Переход на летнее/зимнее время осуществляется следующим образом:

  • Второе воскресенье марта: Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Переход на летнее время.
  • Последнее воскресенье марта: Лондон, Цюрих, Франкфурт. Переход на летнее время.
  • Первое воскресенье апреля: Веллингтон, Сидней. Переход на зимнее время.
  • Последнее воскресенье сентября: Веллингтон. Переход на летнее время.
  • Первое воскресенье октября: Сидней. Переход на летнее время.
  • Последнее воскресенье октября: Лондон, Цюрих, Франкфурт. Переход на зимнее время.
  • Первое воскресенье ноября: Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Переход на зимнее время.

Время работы бирж по Гринвичу (данные взяты с сайта stocktime.ru):

  • Токио. Начало — 0:00, окончание — 6:00.
  • Сингапур. Начало — 1:00, окончание — 9:00.
  • Шанхай. Начало — 1:30, окончание — 7:00.
  • Дубай. Начало — 6:00, окончание — 10:00.
  • Москва. Начало — 6:00, окончание — 14:45.
  • Йоханнесбург. Начало — 7:00, окончание — 15:00.
  • Эр-Рияд. Начало — 8:00, окончание — 12:30.
  • Лондон, Цюрих, Франкфурт. Зимнее время: начало — 8:00, окончание — 16:30. Летнее время: начало — 7:00, окончание — 15:30.
  • Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Зимнее время: начало — 14:30, окончание — 21:00. Летнее время: начало — 13:30, окончание — 20:00.
  • Веллингтон. Зимнее время: начало — 22:00, окончание — 04:45. Летнее время: начало — 21:00, окончание — 03:45.
  • Сидней. Зимнее время: начало — 00:00, окончание — 06:00. Летнее время: начало — 23:00, окончание — 05:00.

Часы реализованы в двух цветовых схемах — для белого и для черного фона графика. Цвет и стиль секундной стрелки можно менять в установках.

Действия кнопок:

Перемещение:

Перевод на передний план:

Сокрытие (в скрытом состоянии перемещение не работает):

Демо-режим показывает время открытия-закрытия бирж на любую дату:

Размещение файлов:

  • Архивный файл ClockAnalog.zip содержит графические файлы формата BMP. Он должен быть разархивирован в папку /Images с сохранением дерева. В папке /Images должна появится папка ClockAnalog с подпапками /104 (32 файла), /110 (36 файлов), /111 (34 файла), /203 (36 файлов), /403 (36 файлов), /409 (32 файла); в корне папки /Images/ClockAnalog — 5 файлов формата BMP.
  • Файлы формата MQH должны быть помещены в папку /Include/ClockAnalog.
  • Файл ClockAnalog.mq4 помещается в любое удобное место для индикаторов, например /Indicators/My.
