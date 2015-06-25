Фоновые аналоговые 24-часовые биржевые часы GMT(UTC). Показывают время по Гринвичу и отображают состояние основных бирж в соответствии с расписанием их работы.

Отображается состояние следующих бирж:

Токио, Сингапур, Шанхай, Дубай, Москва, Йоханнесбург, Лондон, Цюрих, Франкфурт, Эр-Рияд, Нью-Йорк, Торонто, Чикаго, Веллингтон, Сидней.

Переход на летнее/зимнее время осуществляется следующим образом:

Второе воскресенье марта: Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Переход на летнее время.

Последнее воскресенье марта: Лондон, Цюрих, Франкфурт. Переход на летнее время.

Первое воскресенье апреля: Веллингтон, Сидней. Переход на зимнее время.

Последнее воскресенье сентября: Веллингтон. Переход на летнее время.

Первое воскресенье октября: Сидней. Переход на летнее время.

Последнее воскресенье октября: Лондон, Цюрих, Франкфурт. Переход на зимнее время.

Первое воскресенье ноября: Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Переход на зимнее время.

Время работы бирж по Гринвичу (данные взяты с сайта stocktime.ru):

Токио. Начало — 0:00, окончание — 6:00.

Сингапур. Начало — 1:00, окончание — 9:00.

Шанхай. Начало — 1:30, окончание — 7:00.

Дубай. Начало — 6:00, окончание — 10:00.

Москва. Начало — 6:00, окончание — 14:45.

Йоханнесбург. Начало — 7:00, окончание — 15:00.

Эр-Рияд. Начало — 8:00, окончание — 12:30.

Лондон, Цюрих, Франкфурт. Зимнее время: начало — 8:00, окончание — 16:30. Летнее время: начало — 7:00, окончание — 15:30.

Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Зимнее время: начало — 14:30, окончание — 21:00. Летнее время: начало — 13:30, окончание — 20:00.

Веллингтон. Зимнее время: начало — 22:00, окончание — 04:45. Летнее время: начало — 21:00, окончание — 03:45.

Сидней. Зимнее время: начало — 00:00, окончание — 06:00. Летнее время: начало — 23:00, окончание — 05:00.

Часы реализованы в двух цветовых схемах — для белого и для черного фона графика. Цвет и стиль секундной стрелки можно менять в установках.

Действия кнопок:

Перемещение:

Перевод на передний план:

Сокрытие (в скрытом состоянии перемещение не работает):

Демо-режим показывает время открытия-закрытия бирж на любую дату:

Размещение файлов: