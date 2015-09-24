代码库部分
模拟时钟ClockAnalog - MetaTrader 5脚本

Andrey Aseykin
\MQL5\Images\
ClockAnalog.zip (9564.94 KB)
\MQL5\Include\ClockAnalog\
CGBitmapLabel.mqh (14.05 KB) 预览
CGButton.mqh (12.71 KB) 预览
CGLabel.mqh (13.91 KB) 预览
CGraphBase.mqh (47.59 KB) 预览
CGTrendLine.mqh (10.41 KB) 预览
CStockClock.mqh (77.72 KB) 预览
StockClockEnums.mqh (2.24 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
clockanalog.mq5 (4.85 KB) 预览
在背景上显示的 24-小时模拟 GMT(UTC) 市场时钟。时钟显示格林威治时间, 并根据时间表显示所有主要股票交易所的状态。

时钟显示以下股票交易所的状态:

东京, 新加坡, 上海, 都拜, 莫斯科, 约翰内斯堡, 伦敦, 苏黎世, 法兰克福, 利雅得, 纽约, 多伦多, 芝加哥, 惠灵顿, 悉尼。

夏令/标准时间的过渡如下执行:

  • 三月份的第二周: 纽约, 多伦多, 芝加哥。过渡到夏令时。
  • 三月份的最后一个周日: 伦敦, 苏黎世, 法兰克福。过渡到夏令时。
  • 四月份首个周日: 惠灵顿, 悉尼。过渡到标准时间。
  • 九月份的最后一个周日: 惠灵顿。过渡到夏令时。
  • 十月份的首个周日: 悉尼。过渡到夏令时。
  • 十月份的最后一个周日: 伦敦, 苏黎世, 法兰克福。过渡到标准时间。
  • 十一月份的首个周日: 纽约, 多伦多, 芝加哥。过渡到标准时间。

股票交易所工作时间 GMT (资料来自 stocktime.ru):

  • 东京。开市 — 0:00, 收市 — 6:00。
  • 新加坡。开市 — 1:00, 收市 — 9:00.
  • 上海。开市 — 1:30, 收市 — 7:00.
  • 都拜。开市 — 6:00, 收市 — 10:00.
  • 莫斯科。开市 — 6:00, 收市 — 14:45.
  • 约翰内斯堡。开市 — 7:00, 收市 — 15:00.
  • 利雅得。开市 — 8:00, 收市 — 12:30.
  • 伦敦, 苏黎世, 法兰克福。标准时间: 开市 — 8:00, 收市 — 16:30. 夏令时: 开市 — 7:00, 收市 — 15:30.
  • 纽约, 多伦多, 芝加哥。标准时间: 开市 — 14:30, 收市 — 21:00. 夏令时: 开市 — 13:30, 收市 — 20:00.
  • 惠灵顿。标准时间: 开市 — 22:00, 收市 — 04:45. 夏令时: 开市 — 21:00, 收市 — 03:45.
  • 悉尼。标准时间: 开市 — 00:00, 收市 — 06:00. 夏令时: 开市 — 23:00, 收市 — 05:00.

时钟有两种配色方案, 可配合白色或黑色图表背景。您可以在设置里修改颜色和风格。

按钮动作:

移动:

带至前端:

隐藏 (移动功能在隐藏状态无效):

演示模式允许您显示人一日期的开市和收市时间:

文件位置:

  • ClockAnalog.zip 文档包含 BMP 格式的图像。将之解压缩到 /Images 文件夹, 维持文件结构。在 /Images 文件夹, ClockAnalog 文件夹应出现, 包含以下子文件夹: /104 (32 文件), /110 (36 文件), /111 (34 文件), /203 (36 文件), /403 (36 文件), /409 (32 文件); /Images/ClockAnalog 应包含 5 个 BMP 文件。
  • MQH 文件应放于 /Include/ClockAnalog。
  • 您可以将 ClockAnalog.mq4 置于您喜欢的任意指标文件夹, 例如, /Indicators/My。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13316

