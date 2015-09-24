请观看如何免费下载自动交易
在背景上显示的 24-小时模拟 GMT(UTC) 市场时钟。时钟显示格林威治时间, 并根据时间表显示所有主要股票交易所的状态。
时钟显示以下股票交易所的状态:
东京, 新加坡, 上海, 都拜, 莫斯科, 约翰内斯堡, 伦敦, 苏黎世, 法兰克福, 利雅得, 纽约, 多伦多, 芝加哥, 惠灵顿, 悉尼。
夏令/标准时间的过渡如下执行:
- 三月份的第二周: 纽约, 多伦多, 芝加哥。过渡到夏令时。
- 三月份的最后一个周日: 伦敦, 苏黎世, 法兰克福。过渡到夏令时。
- 四月份首个周日: 惠灵顿, 悉尼。过渡到标准时间。
- 九月份的最后一个周日: 惠灵顿。过渡到夏令时。
- 十月份的首个周日: 悉尼。过渡到夏令时。
- 十月份的最后一个周日: 伦敦, 苏黎世, 法兰克福。过渡到标准时间。
- 十一月份的首个周日: 纽约, 多伦多, 芝加哥。过渡到标准时间。
股票交易所工作时间 GMT (资料来自 stocktime.ru):
- 东京。开市 — 0:00, 收市 — 6:00。
- 新加坡。开市 — 1:00, 收市 — 9:00.
- 上海。开市 — 1:30, 收市 — 7:00.
- 都拜。开市 — 6:00, 收市 — 10:00.
- 莫斯科。开市 — 6:00, 收市 — 14:45.
- 约翰内斯堡。开市 — 7:00, 收市 — 15:00.
- 利雅得。开市 — 8:00, 收市 — 12:30.
- 伦敦, 苏黎世, 法兰克福。标准时间: 开市 — 8:00, 收市 — 16:30. 夏令时: 开市 — 7:00, 收市 — 15:30.
- 纽约, 多伦多, 芝加哥。标准时间: 开市 — 14:30, 收市 — 21:00. 夏令时: 开市 — 13:30, 收市 — 20:00.
- 惠灵顿。标准时间: 开市 — 22:00, 收市 — 04:45. 夏令时: 开市 — 21:00, 收市 — 03:45.
- 悉尼。标准时间: 开市 — 00:00, 收市 — 06:00. 夏令时: 开市 — 23:00, 收市 — 05:00.
时钟有两种配色方案, 可配合白色或黑色图表背景。您可以在设置里修改颜色和风格。
按钮动作:
移动:
带至前端:
隐藏 (移动功能在隐藏状态无效):
演示模式允许您显示人一日期的开市和收市时间:
文件位置:
- ClockAnalog.zip 文档包含 BMP 格式的图像。将之解压缩到 /Images 文件夹, 维持文件结构。在 /Images 文件夹, ClockAnalog 文件夹应出现, 包含以下子文件夹: /104 (32 文件), /110 (36 文件), /111 (34 文件), /203 (36 文件), /403 (36 文件), /409 (32 文件); /Images/ClockAnalog 应包含 5 个 BMP 文件。
- MQH 文件应放于 /Include/ClockAnalog。
- 您可以将 ClockAnalog.mq4 置于您喜欢的任意指标文件夹, 例如, /Indicators/My。
