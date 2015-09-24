请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
云指标, 包络线呈现的是动量振荡器计算的最高价和最低价的数值。
图例.1. MomentumCloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13301
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10
指标 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagTriXOSMA 振荡器方向。MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
指标 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorZerolagTriXOSMA 指标的方向，显示当前趋势的信息。
ColorZerolagRSIOSMA_HTF
指标 ColorZerolagRSIOSMA 在输入参数中有时间帧选项。ColorZerolagRSIOSMACandle
指标 ColorZerolagRSIOSMA 以蜡烛条序列的形式实现。