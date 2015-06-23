Смотри, как бесплатно скачать роботов
MomentumCloud - индикатор для MetaTrader 5
- 1783
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора Momentum, рассчитанные от High и Low ценового ряда.
Рис.1. Индикатор MomentumCloud
