Индикаторы

MomentumCloud - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора Momentum, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Рис.1. Индикатор MomentumCloud

