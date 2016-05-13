Dieser Indikator presents vier Parablic Indikatoren gleichzeitig. Der Indikator ist für Amateure des Parabolic Handelssystems.

Indikator Eingabeparameter:

input double Start_Step= 0.002 ; input double Step_Shift= 0.002 ; input double Maximum= 0.2 ; input int Shift= 0 ;

Start_Step Eingabparamter ist die Schrittweite für den ersten Parabolic.

Für den zweiten Parabolic wird die Schrittweite gleich Start_Step+1*Step_Shift gesetzt.

Für den dritten Parabolic wird die Schrittweite gleich Start_Step+2*Step_Shift gesetzt.

Und für den vierten Parablic wird die Schrittweite gleich Start_Step+3*Step_Shift gesetzt.

Abb.1 Der iSarX4 Indikator