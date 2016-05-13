und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Indikator presents vier Parablic Indikatoren gleichzeitig. Der Indikator ist für Amateure des Parabolic Handelssystems.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparamter | //+----------------------------------------------+ input double Start_Step=0.002; // step to the smallest Indikator input double Step_Shift=0.002; // Größe der Schrittänderung input double Maximum=0.2; // Maximum für alle Indikatoren input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Start_Step Eingabparamter ist die Schrittweite für den ersten Parabolic.
Für den zweiten Parabolic wird die Schrittweite gleich Start_Step+1*Step_Shift gesetzt.
Für den dritten Parabolic wird die Schrittweite gleich Start_Step+2*Step_Shift gesetzt.
Und für den vierten Parablic wird die Schrittweite gleich Start_Step+3*Step_Shift gesetzt.
Abb.1 Der iSarX4 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1325
