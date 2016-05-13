CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iSarX4 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1009
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
isarx4.mq5 (9.93 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator presents vier Parablic Indikatoren gleichzeitig. Der Indikator ist für Amateure des Parabolic Handelssystems.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparamter                    |
//+----------------------------------------------+
input double Start_Step=0.002;     // step to the smallest Indikator
input double Step_Shift=0.002;    // Größe der Schrittänderung
input double Maximum=0.2;        // Maximum für alle Indikatoren
input int    Shift=0;           // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

Start_Step Eingabparamter ist die Schrittweite für den ersten Parabolic.

Für den zweiten Parabolic wird die Schrittweite gleich Start_Step+1*Step_Shift gesetzt.

Für den dritten Parabolic wird die Schrittweite gleich Start_Step+2*Step_Shift gesetzt.

Und für den vierten Parablic wird die Schrittweite gleich Start_Step+3*Step_Shift gesetzt. 

Abb.1 Der iSarX4 Indikator

Abb.1 Der iSarX4 Indikator

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1325

GRNN Neural Network Class GRNN Neural Network Class

Diese Klasse realisiert ein generalisiertes Regressionsnetzwerk (General Regression Neural Network - GRNN)

PNN Neural Network Class PNN Neural Network Class

Diese Klasse realisiert ein probabilistisches neuronales Netzwerk (Probabilistisches Neuronales Netzwerk - PNN)

Aggressiveness Aggressiveness

Der Aggressiveness Indikator zeigt, wie viele Punkte das Instrument bei einer durchschnittlichen Kerze läuft

Volatility Volatility

Volatilitätsindikator der den Betrag der Korridorbewegungen für N Perioden in Punkten angibt