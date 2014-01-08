请观看如何免费下载自动交易
这个指标在同一时间显示四个抛物线指标。该指标是为抛物线交易系统的爱好者而做的。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input double Start_Step=0.002; // 最小指标的步长 input double Step_Shift=0.002; // 一次步长变更的大小 input double Maximum=0.2; // 所有指标的最大值 input int Shift=0; // 指标在柱线上的水平位移
Start_Step输入参数是第一个抛物线的步长。
第二个抛物线的步长参数等于Start_Step加上1*Step_Shift。
第三个抛物线的步长参数等于Start_Step加上2*Step_Shift。
第四个抛物线的步长参数等于Start_Step加上3*Step_Shift。
图1 iSarX4指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1325
