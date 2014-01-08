代码库部分
iSarX4 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
isarx4.mq5 (15.12 KB) 预览
这个指标在同一时间显示四个抛物线指标。该指标是为抛物线交易系统的爱好者而做的。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input double Start_Step=0.002;     // 最小指标的步长
input double Step_Shift=0.002;    // 一次步长变更的大小
input double Maximum=0.2;        // 所有指标的最大值
input int    Shift=0;           // 指标在柱线上的水平位移

Start_Step输入参数是第一个抛物线的步长。

第二个抛物线的步长参数等于Start_Step加上1*Step_Shift。

第三个抛物线的步长参数等于Start_Step加上2*Step_Shift。

第四个抛物线的步长参数等于Start_Step加上3*Step_Shift。 

图1 iSarX4指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1325

