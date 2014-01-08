这个指标在同一时间显示四个抛物线指标。该指标是为抛物线交易系统的爱好者而做的。

指标输入参数:

input double Start_Step= 0.002 ; input double Step_Shift= 0.002 ; input double Maximum= 0.2 ; input int Shift= 0 ;

Start_Step输入参数是第一个抛物线的步长。

第二个抛物线的步长参数等于Start_Step加上1*Step_Shift。

第三个抛物线的步长参数等于Start_Step加上2*Step_Shift。

第四个抛物线的步长参数等于Start_Step加上3*Step_Shift。

图1 iSarX4指标