iSarX4 - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3199
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор представляет собой четыре параболика одновременно. Индикатор предназначен для любителей параболлических торговых систем.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double Start_Step=0.002; // Шаг для наименьшего индикатора input double Step_Shift=0.002; // Размер изменения шага input double Maximum=0.2; // Максимум для всех индикаторов input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Входной параметр Start_Step - это Step для первого параболлика.
Для второго параболлика параметр Step будет равен Start_Step+1*Step_Shift.
Для третьего параболлика параметр Step уже будет Start_Step+2*Step_Shift.
И для четвёртого - параметр Step уже будет Start_Step+3*Step_Shift.
Рис.1 Индикатор iSarX4
