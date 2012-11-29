CodeBaseРазделы
iSarX4 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Этот индикатор представляет собой четыре параболика одновременно. Индикатор предназначен для любителей параболлических торговых систем.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input double Start_Step=0.002;    // Шаг для наименьшего индикатора
input double Step_Shift=0.002;    // Размер изменения шага
input double Maximum=0.2;        // Максимум для всех индикаторов
input int    Shift=0;            // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Входной параметр Start_Step - это Step для первого параболлика.

Для второго параболлика параметр Step будет равен Start_Step+1*Step_Shift.

Для третьего параболлика параметр Step уже будет Start_Step+2*Step_Shift.

И для четвёртого - параметр Step уже будет Start_Step+3*Step_Shift. 

Рис.1 Индикатор iSarX4

