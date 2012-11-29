Этот индикатор представляет собой четыре параболика одновременно. Индикатор предназначен для любителей параболлических торговых систем.

Входные параметры индикатора:

input double Start_Step= 0.002 ; input double Step_Shift= 0.002 ; input double Maximum= 0.2 ; input int Shift= 0 ;

Входной параметр Start_Step - это Step для первого параболлика.

Для второго параболлика параметр Step будет равен Start_Step+1*Step_Shift.

Для третьего параболлика параметр Step уже будет Start_Step+2*Step_Shift.

И для четвёртого - параметр Step уже будет Start_Step+3*Step_Shift.

Рис.1 Индикатор iSarX4