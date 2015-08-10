Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BollingerBands_b_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1613
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador BollingerBands_b com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador BollingerBands_b.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador BollingerBands% b_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13238
ColorZerolagRSIOSMA
Indicador ColorZerolagRSI com a taxa de mudança suavizada representada como um histograma colorido.ColorZerolagRSI_HTF
O indicador ColorZerolagRSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
Exp_ColorZerolagRSIOSMA
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRSIOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma ColorZerolagRSIOSMA.Keltner Channel
O indicador mostra o Canal de Keltner em um gráfico.