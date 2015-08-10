CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BollingerBands_b_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1613
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador BollingerBands_b com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador BollingerBands_b.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador BollingerBands% b_HTF

Fig.1. O indicador BollingerBands% b_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13238

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

Indicador ColorZerolagRSI com a taxa de mudança suavizada representada como um histograma colorido.

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

O indicador ColorZerolagRSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRSIOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma ColorZerolagRSIOSMA.

Keltner Channel Keltner Channel

O indicador mostra o Canal de Keltner em um gráfico.