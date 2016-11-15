コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BollingerBands_b_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
936
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む BollingerBands_b指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はBollingerBands_b.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　BollingerBands%b_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13238

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

平滑化された ColorZerolagRSI指標は色ヒストグラムとして表された変化率です。

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagRSI指標

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

Exp_ColorZerolagRSIOSMAエキスパートアドバイザーはColorZerolagRSIOSMAヒストグラムの方向の変化に基づいています。

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBollinger_Squeeze_v9指標