Bollinger Bands %b - индикатор для MetaTrader 4
- 8773
Опубликован:
Обновлен:
Наиболее частая и востребованная модификация полос Болинджера.
Показывает нормальное отклонение в отдельном окне, психологически не
мешая торговать.
Bollinger Bands %b
