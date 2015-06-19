Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BollingerBands_b_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1961
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BollingerBands_b с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BollingerBands_b.mq5.
Рис.1. Индикатор BollingerBands%b_HTF
ColorZerolagRSIOSMA
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagRSI, представленная цветной гистограммой.ColorZerolagRSI_HTF
Индикатор ColorZerolagRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_ColorZerolagRSIOSMA
Эксперт Exp_ColorZerolagRSIOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagRSIOSMA.ColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Индикатор ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagTriXOSMA с десяти разных таймфреймов.