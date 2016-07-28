CodeBaseKategorien
Indikatoren

BollingerBands_b_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
852
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der BollingerBands_b Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die BollingerBands_b.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der BollingerBands%b_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13238

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

Geglätteter ColorZerolagRSI Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

Der ColorZerolagRSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

Der Exp_ColorZerolagRSIOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagRSIOSMA Histogramms.

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

Der Bollinger_Squeeze_v9 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.