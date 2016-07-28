und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagRSI - Indikator für den MetaTrader 5
- 819
Diese RSI Oszillator Analogie wird basierend auf fünft Relative Strength Index Indikatoren berechnet.
Alle veränderbaren Variablen wurden als Indikator Eingabeparameter implementiert. Denken Sie jedoch daran, dass diese Variablen in gewissem Maße voneinander abhängig sind, so dass Sie sie genau einstellen müssen!
Die Eingabevariable FactorN repräsentiert die Gewichtung des TriX mit Nummer N im gesamten Indikatorwert.
Abb.1. Der ColorZerolagRSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13235
