CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorZerolagRSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
819
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Diese RSI Oszillator Analogie wird basierend auf fünft Relative Strength Index Indikatoren berechnet.

Alle veränderbaren Variablen wurden als Indikator Eingabeparameter implementiert. Denken Sie jedoch daran, dass diese Variablen in gewissem Maße voneinander abhängig sind, so dass Sie sie genau einstellen müssen!

Die Eingabevariable FactorN repräsentiert die Gewichtung des TriX mit Nummer N im gesamten Indikatorwert.

Abb.1. Der ColorZerolagRSI Indikator

Abb.1. Der ColorZerolagRSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13235

HFT Spreader for FORTS HFT Spreader for FORTS

Expert Advisor der innerhalb des Spreads im Orderbuch handelt.

Correlate Correlate

Der Indikator zeigt die Korrelation zwischen Währungen.

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

Der ColorZerolagRSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

Geglätteter ColorZerolagRSI Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.