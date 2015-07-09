Este oscilador análogo ao RSI é calculado com base em cinco indicadores do índice de força relativa.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis ​​são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!

As variáveis ​​de entrada FactorN representam a unidade de peso de TriX com o número N no valor total do indicador.

Fig.1. O indicador ColorZerolagRSI