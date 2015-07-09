Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagRSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1534
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este oscilador análogo ao RSI é calculado com base em cinco indicadores do índice de força relativa.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!
As variáveis de entrada FactorN representam a unidade de peso de TriX com o número N no valor total do indicador.
Fig.1. O indicador ColorZerolagRSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13235
